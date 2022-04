Verschillende arrestaties tijdens grootschalige razzia van Duitse politie tegen rechtsextremisten

Heldere hemel, loodrechte duik en compleet verpulverd toestel: crash Chinees passagiers­vlieg­tuig na twee weken nog altijd één groot mysterie

Twee weken nadat een Chinees passagiersvliegtuig neerstortte in het zuiden van het land en alle 132 inzittenden omkwamen, is de oorzaak van de ramp nog altijd één groot raadsel. Amerikaanse onderzoekers zijn nu in China aangekomen om te helpen met het onderzoek. Dat is geen eenvoudige taak, want de omstandigheden van de crash zijn uitermate vreemd en het toestel is nagenoeg volledig verpulverd.

5 april