Verschillende arrestaties aan gerechtsgebouw voor start van proces tegen Navalny

De Russische oppositieleider en corruptiebestrijder Aleksej Navalny verschijnt dinsdag voor de rechter. Die moet beslissen of zijn voorwaardelijke celstraf alsnog moet worden omgezet in een echte gevangenisstraf. Voor de start van de rechtszaak zijn al verschillende mensen opgepakt in de buurt van het gerechtsgebouw.

Medewerkers van Navalny hadden een oproep verspreid om dinsdag te protesteren aan het gerechtsgebouw in de Russische hoofdstad Moskou. Er zijn in de omgeving grote veiligheidsmaatregelen van kracht. Verschillende journalisten ter plaatse maken melding van arrestaties. Volgens de ngo OVD-Info werden minstens 24 mensen in de boeien geslagen.

Navalny werd in 2013 en 2014 van fraude beschuldigd, niet lang nadat hij zich als mogelijke presidentskandidaat had opgeworpen. Hij was toen al bekend door zijn campagnes op internet tegen machtsmisbruik en corruptie. Hij wordt gezien als een van de weinige politici die het eventueel op kan nemen tegen de al sinds 2000 regerende Vladimir Poetin.

Volledig scherm De Russische oppositieleider Aleksej Navalny in gesprek met zijn advocaten voor de rechtszaak. © via REUTERS

Vijanden

Navalny heeft door zijn internetcampagnes veel vijanden gemaakt onder miljardairs en bestuurders in en rond het Kremlin. Hij werd destijds in omstreden processen wegens fraude veroordeeld. Zijn aanhang ziet in hem een slachtoffer van politieke vervolging en van moordaanslagen. In augustus werd hij vergiftigd en volgens zijn aanhang zat Poetin daar achter. Na behandeling in Duitsland keerde hij 17 januari terug naar Rusland, waar hij meteen werd opgepakt.

In heel Rusland is daartegen geprotesteerd. De politie greep afgelopen weekend hard in en hield volgens aanhangers van Navalny meer dan 5.000 demonstranten aan. Volgens de autoriteiten moest de politie hard optreden, omdat er onder de betogers relschoppers waren.

Volledig scherm Arrestaties aan het gerechtsgebouw. © EPA

Volledig scherm Arrestaties aan het gerechtsgebouw. © REUTERS

Volledig scherm Demonstranten eisen de vrijlating van Navalny. © REUTERS