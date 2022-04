Verscheidene landen verlaten plenaire vergadering G20 op moment dat Rusland aan het woord komt

LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Zelensky: “Geen Russisch vredesvoor­stel ontvangen” - Holocausto­ver­le­ven­de sterft in Marioepol

Ruim vijf miljoen Oekraïners zijn het land inmiddels ontvlucht. Dat becijfert de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Charles Michel (MR), de voorzitter van de Europese Raad, is vanochtend in de Oekraïense hoofdstad Kiev aangekomen en steeds meer westerse landen voorzien Oekraïne van zware wapens nu het Russische offensief in het oosten nadert. Onze federale regering bespreekt vanmiddag de levering van zwaar oorlogsmaterieel aan Oekraïne. Het zou kunnen gaan om pantservoertuigen of artillerie, schrijft ‘De Morgen’. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.

21:06