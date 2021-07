Verscheidene branden uitgebroken in Turkse vakantieregio Antalya

Verkoop bedrijfs­voer­tui­gen in EU verder toegenomen in juni

9:39 De verkoop van nieuwe bedrijfswagens, zoals vrachtwagens, bussen en bestelbusjes, in de Europese Unie is in juni verder toegenomen. Volgens de Europese autobrancheorganisatie ACEA klom de verkoop met meer dan 12 procent tot 185.573 voertuigen in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar.