Verrassing in Amerikaanse zoo: ‘mannetjesgorilla’ baart onverwachts dochter

Veertien dagen na de verdwij­ning van Émile (2,5): waar staat het onderzoek?

Is hij vermoord? Ontvoerd? Terechtgekomen onder een landbouwmachine? Of nog iets anders? Exact twee weken nadat hij verdween uit de tuin van zijn grootouders, houdt Frankrijk de adem in over het lot van peuter Émile (2,5). Bloedsporen werden geanalyseerd, ouders gescreend, een familiefeest onder de loep gehouden. Maar leverde dat ook iets op?