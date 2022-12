Verrassende namen op lijst van invloedrijkste personen binnen Europa: naast Vladimir Poetin werd ook Brusselse minister verkozen

De Brusselse minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt is door het politieke magazine ‘Politico’ uitgeroepen tot een van de meest invloedrijke personen van Europa. De Russische president Vladimir Poetin en de Schotse premier Nicola Sturgeon zijn ook terug te vinden in de ranglijst van het vakblad. Van den Brandt wordt omschreven als een politica die bekend staat om haar “competentie” en “heldere communicatie”.

Het politieke vakblad ‘Politico’ heeft opnieuw een ranglijst opgesteld van de meest invloedrijke personen in Europa. De deskundigen hebben voor de editie 2022 hun favorieten in drie categorieën onderverdeeld: de doeners, de dromers en de ontregelaars. De volledige ranglijst wordt pas vanavond onthuld, maar er zijn toch al enkele namen genoemd. Vorig jaar werd Angela Merkel, voormalig bondskanselier van Duitsland, uitgeroepen tot meest invloedrijkste persoon in Europa.

Dit jaar is er een Belg te spotten op de ranglijst, namelijk de Brusselse minister van Mobiliteit Elke Van Den Brandt. De politica staat op de vierde plek bij de dromers. Het tijdschrift beschrijft haar als een “doorgewinterde politica”, “competent” en een “duidelijke communicator”, ondanks de netelige uitdagingen voor de mobiliteit in Brussel - lees: de problemen rond het Good Move-plan.

Ook haar verwezenlijkingen worden door het magazine in de verf gezet, zoals de snelheidslimiet die is verlaagd tot 30 kilometer per uur voor de meeste delen van de stad en grote verkeersknooppunten zoals de Westraat en de Louizalaan die fietsvriendelijk zijn gemaakt.

De minister staat op de 4de plaats, achter de Schotse eerste minister Nicola Sturgeon (2de) die blijft dromen over onafhankelijkheid en Erik Huang (3de), de ambassadeur van Taiwan in Litouwen die droomt van meer erkenning voor het Aziatische eiland. Achter haar laat de groene politica figuren zoals Pap Ndiaye, de Franse minister van Onderwijs en Frans Timmermans, verantwoordelijk voor de Europese Green Deal. In totaal zijn er negen bekendheden uitgekozen.

Heel opvallend: die negende plaats is voor Vladimir Poetin, de Russische president. Politico beschouwt hem als een dromer omdat hij koppig vasthoudt aan zijn “droom van een groter Rusland” en de oorlog in Oekraïne voortzet terwijl zijn troepen steeds meer tegenslagen te verduren krijgen. Maar “het onvermogen van Poetin om zijn droom te verwezenlijken betekent niet dat hij geen nachtmerrie zal blijven voor zijn buren”, concludeert het vakblad.