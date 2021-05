“Verrader!”: Republikeinse senator die twee keer voor afzetting Trump stemde, uitgejouwd op partijcongres

Mitt Romney, Republikeins senator uit Utah, is op het partijcongres van de Republikeinen in zijn thuisstaat uitgejouwd door een deel van de aanwezigen in de zaal. Romney is de enige Republikein die twee keer voor de afzetting van ex-president Donald Trump stemde.

Romney werd door een deel van het publiek in Utah gisteren een “verrader” en “communist” genoemd toen hij aan zijn toespraak voor de conventie wilde beginnen. Romney is een van de meest prominente Republikeinen, en senator voor Utah. Eerder was hij al eens gouverneur van Massachusetts, en in 2012 zelfs de presidentskandidaat van de Republikeinen om het op te nemen tegen Barack Obama.

Maar tegelijkertijd is Romney ook een van de grootste critici van Donald Trump in zijn eigen partij. Hij vertelde eerder al twee keer zelf niet op Trump gestemd te hebben bij de presidentsverkiezingen, en zowel begin 2020 als begin 2021 stemde hij voor de afzetting van de president tijdens de impeachmentprocessen. Aangezien hij sowieso niet herkozen wil worden in 2022, hoeft hij Trumps wraak niet te vrezen. Trump werd twee keer vrijgesproken in de Senaat, waar er een tweederdemeerderheid nodig was om hem te veroordelen.

Toen het luidruchtige gejoel niet wilde gaan liggen, vroeg Romney aan zijn kwade partijgenoten of ze “niet beschaamd” waren. “Ik ben een man die zegt wat hij meent, en jullie weten dat ik geen fan was van het karakter van onze laatste president. Je kan me uitjouwen zo veel je wil. Ik ben al heel mijn leven Republikein. Mijn vader was de gouverneur van Michigan, ik was de presidentskandidaat van 2012.”

Het rumoer in Utah ging pas liggen toen lokaal partijvoorzitter Derek Brown de aanwezigen vroeg respect te tonen. Uiteindelijk werd er nog gestemd om Romney officieel het zwijgen op te leggen, maar die motie haalde het nipt niet: 798 leden stemden tegen de motie, 711 voor.