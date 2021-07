Verplicht mondmasker en coronatesten voor niet-gevaccineerde ambtenaren in VS

Lange tijd was de VS wereldwijd een voorloper met vaccineren. Sterker nog, mensen uit de hele wereld vlogen naar de VS om zich daar in te laten enten als dat in eigen land nog niet mogelijk was. Maar inmiddels heeft de EU de VS al ingehaald. Momenteel is in de VS zo’n 49 procent van de bevolking volledig gevaccineerd tegen COVID-19. Maar door de besmettelijkere deltavariant van het coronavirus neemt het aantal besmettingen weer toe.