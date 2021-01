Verpleegster Sanna Elkadiri (39) als eerste in Nederland ingeënt met coronavaccin

Eerste partijcon­gres in vijf jaar tijd van start in Noord-Ko­rea

0:52 In Noord-Korea is het achtste partijcongres van de regerende Koreaanse Arbeiderspartij van start gegaan. Dat zegt het Noord-Koreaanse persbureau KCNA. Het is het voor eerst in vijf jaar dat het partijcongres samenkomt.