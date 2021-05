Verpleegster die Britse premier Boris Johnson verzorgde op intensieve geeft ontslag wegens "gebrek aan respect”

Een verpleegster die vorig jaar voor de Britse premier Boris Johnson heeft gezorgd toen hij door een coronabesmetting op intensieve zorg terecht was gekomen, heeft haar ontslag gegeven uit “gebrek aan respect” van de regering voor de zorgkundigen. Jenny McGee werd in april vorig jaar door Johnson nog geprezen omdat zij mee “zijn leven had gered”.

Johnson belandde in april vorig jaar in het St Thomas-ziekenhuis in Londen met een coronabesmetting, waar hij na enkele dagen zelfs op de afdeling intensieve zorg moest worden opgenomen. Een van de verpleegsters die daar voor hem zorgde, was de Nieuw-Zeelandse Jenny McGee. Samen met een collega mocht ze nadien bij Johnson op de koffie, zodat de premier voor de camera’s zijn waardering voor het werk van de zorgverleners kon uitdrukken.

Volgens de premier dankte hij zijn leven aan de goede zorgen van de National Health Service NHS. “Het kon alle kanten op”, aldus Johnson, maar McGee en haar collega waakten aan zijn bed en sleurden hem erdoor.

Veel meer appreciatie van de overheid heeft McGee nadien echter niet meer gezien, zo lijkt het. De verpleegster diende onlangs haar ontslag in omdat ze, volgens haar ontslagbrief, boos is over het “gebrek aan respect” en de karige loonsverhoging die is afgesproken. "We krijgen niet het respect en het loon dat we verdienen. Ik ben het zo beu, dus ik heb mijn ontslag ingediend”, zo citeert The Guardian McGee. Volgens de krant verwijst ze daarbij naar de beslissing om NHS-personeel slechts 1 procent opslag te geven. De Britse oppositie en vakbonden noemen die minimale loonsverhoging een belediging voor zij die het afgelopen jaar de pandemie hebben helpen bestrijden.

Johnsons kabinet reageerde dat de regering “al het mogelijke doet om het NHS-personeel te ondersteunen”. "We zijn hen extreem dankbaar voor de zorg die ze hebben geboden tijdens de pandemie. Daarom zijn zij uitgesloten van de loonstop in de publieke sector, die het resultaat is van de moeilijke economische situatie waar ze momenteel in zitten door de pandemie.”