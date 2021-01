Verpleegster al vier weken vermist in Frankrijk “nadat ze ‘s nachts honden uitliet”: welke pistes liggen er op tafel?

Een 33-jarige verpleegster is nu al bijna vier weken vermist in Frankrijk. Ondanks intensief speurwerk vinden speurders niet de minste aanwijzing. Het enige wat wel lijkt vast te staan, is dat er kwaad opzet mee gemoeid is.

Delphine Jubillar verdween in de nacht van 15 op 16 december in Cagnac-les-Mines (Tarn). Haar echtgenoot was de eerste die alarm sloeg. Volgens hem was ze ‘s nachts gaan wandelen met de honden. Zij zou niet meer terugkeren, de twee dieren wel. Omdat ze in een scheiding verwikkeld zaten en dus niet in hetzelfde bed sliepen, wist Cédric niet precies wanneer ze vertrokken was. “Ergens tussen 23 uur en 4 uur”, klonk het.

De familie sluit uit dat Delphine er zelf voor gekozen zou hebben om te verdwijnen. Ze zou haar zoontje van zes jaar en haar dochter van achttien maanden oud nooit zomaar in de steek laten. Er ‘s nachts zomaar op uittrekken is ook niets voor haar. En waarom zou ze in dat geval haar geld en papieren thuis laten liggen hebben?

Laatste gsm-signaal

Haar gsm gaf een laatste teken van leven op twee kilometer van haar woonplaats. Dat signaal kwam er op 17 december, een dag later stuurde de politie een opsporingsbericht uit. De eerste zoektochten hadden op dat moment niets opgeleverd. Een poging met speurhonden liep dood aan een kruispunt op tweehonderd meter van haar deur.

Agenten hielden rekening met verschillende pistes. Buurtbewoners hadden bijvoorbeeld een verdachte kampeerwagen opgemerkt, maar de eigenaar werd vrijgepleit. Speurders achterhaalden ook dat Delphine er een virtuele vriend op nahield. Dat chatcontact bleek er uiteindelijk evenmin iets mee te maken te hebben. Mogelijk liep ze die bewuste nacht de verkeerde persoon tegen het lijf, maar de meeste ogen blijven toch gericht op Cédric.

Het koppel had elkaar veertien jaar geleden leren kennen op een feestje met gemeenschappelijke vrienden. Ondanks een duidelijk verschil in karakter stapten ze in het huwelijksbootje.

Bouwwerf

Naarmate de jaren vorderden, groeiden de frustraties echter. Cédric was als schilder en stukadoor een handige jongen, maar de renovaties in eigen huis schoten nooit op. De woning bleef er bijgevolg als een bouwwerf bijliggen.

Tot overmaat van ramp kwamen er ook nog eens financiële problemen bovenop. Delphine besloot nachtshiften te gaan draaien, maar tijdens de voorbije zomer knapte er iets. Ze maakte Cédric duidelijk dat de liefde op was en dat ze wilde scheiden. Volgens naasten van het koppel maakten ze geregeld ruzie, maar was er nooit geweld mee gemoeid.

Haar nonkel had echter geen hoge pet op van Cédric. “Hij heeft een marginaal kantje. Het is eerder een dwarsligger, die vooral het negatieve ziet. Soms vernederde hij haar in het openbaar. Zo zei hij bijvoorbeeld dat nachtverpleegster geen echte job was. Op een bepaald moment moet ze daar genoeg van gehad hebben.”

“Leek wel een aflevering van ‘NCIS’”

Op 23 december vond een massale zoekactie met 1.500 vrijwilligers plaats. Speurders voerden een dag later ook een huiszoeking uit in de villa. Een kleine week geleden keerde een team terug met gespecialiseerd materiaal om bijvoorbeeld bloedsporen terug te vinden. “Het leek wel een aflevering van ‘NCIS’”, liet een buurvrouw optekenen. Voorlopig wijst niets er echter op dat daar iets uit de bus gekomen is.

Cédric voelt zich wel steeds meer geviseerd, temeer omdat de zaak in Frankrijk kwade herinneringen oproept. Jonathann Daval huilde drie jaar geleden krokodillentranen na de verdwijning van zijn vrouw Alexia, niet veel later bleek hij haar zelf vermoord te hebben. Twee maanden geleden werd de dader veroordeeld tot 25 jaar cel.

Al die vergelijkingen is Cédric intussen grondig beu. “Iedereen denkt dat ik het gedaan heb, maar dat is absoluut niet zo”, verweerde hij zich in ‘Le Parisien’. Ook zijn advocaat benadrukt dat de jongeman tot nu toe enkel als directe getuige verklaringen afgelegd heeft. Niet als verdachte dus.

