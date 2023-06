“Veronderstelde menselijke resten” gevonden tussen brokstukken Titan-onderzeeër

“Ze hebben mijn enig kind afgepakt”: rellen in Parijse voorstad nadat politie minderjari­ge bestuurder doodschiet

In Nanterre, een voorstad van Parijs, zijn dinsdagavond stevige rellen uitgebroken na de dood van een 17-jarige jongen. Nahel M. werd ‘s ochtends doodgeschoten door een agent terwijl hij in een wagen zat. De politieman in kwestie is aangehouden en wordt verdacht van doodslag. “Ze hebben mijn enig kind afgepakt”, reageerde de moeder van het slachtoffer ontredderd. Ze roept in een TikTok-video op om morgen massaal aanwezig te zijn op een witte mars, die de allure van een betoging lijkt te krijgen. Om verdere onrust te voorkomen, worden vanavond 2.000 extra agenten opgetrommeld. “Niets rechtvaardigt de dood van een jongere”, stelde de Franse president Emmanuel Macron in een eerste reactie.