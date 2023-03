Vernietigend rapport laat geen spaander heel van Londense politie: institutioneel racistisch, homofoob en vrouwonvriendelijk

De Metropolitan Police (Met), het politiekorps van Groot-Londen in het Verenigd Koninkrijk, is institutioneel racistisch, vrouwonvriendelijk, homofoob en niet in staat zichzelf te controleren. Dat blijkt uit een vernietigend rapport waartoe toenmalig hoofd van het korps Cressida Dick in 2021 opdracht gaf in de nasleep van de moord op de Londense vrouw Sarah Everard. Zij werd in maart van dat jaar ontvoerd, verkracht, vermoord en verbrand door een agent van de Met.