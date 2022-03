Vernedering voor Poetin: Oekraïne maakt identiteit van honderden “Russische spionnen” bekend

De lijst onthult heel wat persoonlijke details over de agenten in kwestie. Zo zou een van hen zichzelf vergelijken met de filmheld James Bond, aangezien zijn accountnaam op Skype ‘jamesbond007' is. Een andere agent zou dan weer een voorliefde hebben voor dure auto’s, terwijl nog een andere een drankprobleem zou hebben en “regelmatig de verkeersregels overtreedt”.

De Oekraïense autoriteiten beschuldigen de agenten ervan betrokken te zijn bij “criminele activiteiten” in Europa. Zo zouden enkelen onder hen actief zijn in het Verenigd Koninkrijk. Hoewel Oekraïne geen details geeft over die zogenaamde activiteiten, doet de bewering volgens ‘The Telegraph’ vermoeden dat sommige agenten op de lijst spionnen zijn.

“Vernedering voor Moskou”

Het document bevat de namen van de agenten, hun geboortedatum en -plaats, hun paspoortnummer en bij sommigen ook hun nummerplaat, financiële gegevens en zelfs hun thuisadres. ‘The Telegraph’ kon de informatie niet onafhankelijk verifiëren, maar in het geval dat de gegevens kloppen, zou dat volgens de Britse krant een “enorme vernedering” zijn voor Moskou.

De Oekraïense autoriteiten hebben geen details gegeven over hoe ze de lijst in handen hebben gekregen. Aric Toler, een onderzoekjournalist voor de website ‘Bellingcat’, stelt echter dat een deel van de data gebaseerd lijkt te zijn op geheime informatie van de Russische inlichtingendiensten die eerder al was gelekt.

Poetin vreest voor verraad

De FSB is de opvolger van het Comité voor Staatsveiligheid (KGB), dat bestond ten tijde van de Sovjet-Unie. Vorige week nog zou Rusland “een jacht op westerse spionnen” binnen de FSB hebben gelanceerd, uit vrees dat de veiligheidsdienst was geïnfiltreerd. De Russische president Vladimir Poetin zou volgens bronnen dan ook erg paranoïde zijn en is voortdurend bang dat hij verraden zal worden door personen uit zijn ‘inner circle’.

Eerder deze maand beweerde een klokkenluider van de FSB dat de agenten niet op de hoogte waren van de plannen voor de Russische invasie in Oekraïne. Poetin zou sommigen bovendien onder huisarrest hebben geplaatst in een poging om informatielekken over de invasie naar het Westen toe te vermijden.

Maandag maakte ‘Bellingcat’ bekend dat de Russische dissident Boris Nemtsov al tien maanden werd geschaduwd door een FSB-agent voor hij in 2015 werd vermoord.