Vermoorde dochter van Poetins huisideoloog is begraven na emotionele televisieplechtigheid

“Van kinds af aan gingen bijna de eerste woorden die we haar leerden over Rusland, de staat, ons volk en het keizerrijk. Ze is zo perfect geworden. Ze is beter geworden dan wij. In onze familie geloofden we dat zij beter had moeten worden, hoger dan haarzelf, moediger, slimmer. We zijn te ver gegaan. Ze had geen angst. Ze zei dat ze zich een held voelde, een strijder. Ze wilde bij haar volk zijn, bij haar land”, vertelde haar vader met tranen in zijn ogen tijdens de plechtigheid.