Vermoord 'jongetje in kartonnen doos' uit Philadelphia na 65 jaar geïdentificeerd

De ‘boy in the box’, zoals het onfortuinlijke kind bekendstaat in de VS, heeft eindelijk een naam gekregen. De politie van Philadelphia heeft de vierjarige jongen, die in 1957 dood werd aangetroffen in een kartonnen doos, na 65 jaar kunnen identificeren. Zijn naam: Joseph Augustus Zarelli.

De zaak van ‘de jongen in de doos’ was een van oudste onopgeloste moorden in Philadelphia. Het slachtoffer kon pas nu worden geïdentificeerd, 65 jaar later, dankzij DNA-analyse. De nieuwe techniek, waarbij genetische genealogen onder meer gebruik maken van DNA-databanken, zorgt de laatste jaren wel vaker voor doorbraken in cold cases. Zoals in 2018 die van de ‘Golden State Killer’ uit Californië.

Op 25 februari 1957 werd het lijkje van het kind gevonden in een kartonnen doos aan Susquehanna Road, in een bebost gebied in het noordoosten van Philadelphia. Het jongetje was gewikkeld in een deken en vertoonde sporen van ‘recente en eerdere verwondingen’. Volgens Danielle Outlaw van de politie van Philadelphia had de jongen “verschrikkingen meegemaakt waaraan niemand, niemand ooit zou mogen worden blootgesteld”. Jason Smith van de moordsectie van de Philadelphia Police voegde eraan toe dat hij “zwaar geslagen” werd en dat er verscheidene blauwe plekken zichtbaar waren op zijn lichaam. Zijn haar was “brutaal kort bij de schedel geknipt”. De autopsie bevestigde dat de jongen tussen de 4 en 6 jaar oud was en bracht aan het licht dat hij “verscheidene schaafwonden, kneuzingen, een subdurale bloeding en ophoping van vocht in de longen had opgelopen”, aldus nog Smith.

Volledig scherm De politie van Philadelphia kon het slachtoffer identificeren als Joseph Augustus Zarelli. © AP

Ondanks de enorme aandacht die de zaak destijds kreeg, kwam nooit iemand verwantschap met het kind opeisen. De identiteit van de jongen bleef zo decennialang een mysterie. De jongen werd oorspronkelijk begraven op een pottenbakkersveld in Philadelphia. Daar lag hij tot 1998. Toen werd zijn stoffelijk overschot opgegraven om het over te brengen naar het Ivy Hill-kerkhof. Op zijn grafsteen staat: ‘America’s Unknown Child’ (Amerika’s onbekende kind). In 2019 werd het lichaam opnieuw opgegraven om modernere DNA-technieken te kunnen inzetten om de moordzaak alsnog op te lossen.

Volledig scherm Jason Smith van de Philadelphia Police. © AP

Ditmaal konden speurders familieleden van het kind langs moederskant lokaliseren en contacteren. Ze konden de biologische moeder identificeren en vonden de geboorteakte terug, waarin ook de naam van de vader werd vermeld. Door aanvullende tests werd die man bevestigd als de vader van het kind. De jongen zelf bleek een kind van vier jaar te zijn dat luisterde naar de naam Joseph Augustus Zarelli. Smith maakte de naam van de ouders niet bekend en zei enkel dat ze allebei overleden zijn. Wel is bekend dat Joseph broers en zussen heeft die nog in leven zijn.

De dader van de kindermoord is echter nog altijd niet ontmaskerd. “We hebben onze vermoedens over wie verantwoordelijk zou kunnen zijn, maar het zou onverantwoordelijk van mij zijn om deze vermoedens te delen, omdat dit een actief en lopend crimineel onderzoek blijft”, zei Jason Smith. Hij hoopt nu op een “lawine aan tips van het publiek”, maar beseft dat de onderzoekers een zware strijd moeten aangaan omdat de zaak al zo oud is. Hij sluit niet uit dat ze de moordenaar misschien wel nooit zullen vinden, maar dan zal het niet aan de inspanningen van de speurders hebben gelegen, aldus Smith.

Volledig scherm Danielle Outlaw van de Philadelphia Police. © AP

Volledig scherm Het graf van de tot nu toe onbekende jongen. © AP

Volledig scherm Artistieke impressie van hoe Joseph Zarelli er mogelijk als kleine jongen uitzag. © AFP