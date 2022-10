Vermoord door haar man omdat ze dubbelleven ontdekte: moordmysterie in Westdorpe na drie jaar opgelost

Het start in de zomer van 2019, als een onbekende vrouw vermoord wordt teruggevonden in een overwoekerde akker in Nederland, op een tiental meter van Zelzate. Een jaar later slaat de familie van de Franse Michel H. (70) alarm bij de politie: zijn levenloos lichaam wordt aangetroffen aan de rand van Duinkerke. Als de politie zijn echtgenote wil contacteren, blijkt ze verdwenen te zijn. Volgens de familie had ze het dubbelleven van H. ontdekt. Het moordmysterie van Westdorpe: van een buitenechtelijk kind tot een kogel in het hoofd.