Vermogen Russische miljardairs afgelopen jaar flink gestegen: ruim 150 miljard dollar meer verdiend

VS dachten dat Bachmoet in januari al zou vallen volgens geheime documenten, maar Oekraïense troepen houden nog altijd stand

De Verenigde Staten vreesden dat de felbelegerde stad Bachmoet in het oosten van Oekraïne al in januari veroverd zou worden door Russische troepen. Dat staat te lezen in geheime documenten die de Amerikaanse krant ‘The Washington Post' kon inkijken. Vier maanden later houdt Oekraïne echter nog altijd stand. Al is het moeizaam.