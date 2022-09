Vermoeden van oorlogsmisdaden in op Russen heroverd dorp Grakové

Britse traditie: hoe klein papiertje aan hek het dramati­sche nieuws officieel wereldkun­dig maakt

Het overlijden van Queen Elizabeth II zet een hele protocolmachine in gang, het draaiboek met de naam ‘Operation London Bridge’. De aankondiging van de dood van de 96-jarige koningin gebeurt op verschillende manieren. Een daarvan is een papiertje dat volgens de traditie aan de afsluiting van Buckingham Palace in Londen wordt uitgehangen, waarna de vlaggen halfstok gaan tot na de begrafenis.

