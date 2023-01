Vermoedelijke veiligheidschef IS opgepakt in Nederland

Een 37-jarige man is opgepakt in het Nederlandse dorp Arkel (Zuid-Holland) omdat hij volgens het Openbaar Ministerie vermoedelijk een veiligheidschef van de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS) geweest is. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdrijven in Syrië.

Volgens het OM was de man ook betrokken bij de terroristische organisatie Jabhat al-Nusra. Hij vroeg in 2019 asiel aan in Nederland en woont sinds 2020 in Arkel.

Het OM begon samen met de Landelijke Recherche een onderzoek nadat informatie binnengekomen was over het verleden van de man. Hij zou tussen 2015 en 2018 een leidinggevende functie gehad hebben bij IS. Daarvoor zou hij twee jaar eenzelfde functie gehad hebben bij Jabhat al-Nusra.

Hij was veiligheidschef bij het vluchtelingenkamp Yarmouk, bij de Syrische hoofdstad Damascus. De veiligheidsdienst van IS was verantwoordelijk voor het handhaven van de orde in een bepaalde regio en arresteerde onder meer vermeende tegenstanders of infiltranten.

‘Transfer’

In dat kamp woonden tientallen jaren Palestijnse vluchtelingen, waardoor het een stad op zich was geworden. In 2015 werd het veroverd door milities van IS. In 2016 werd er in het kamp gevochten tussen twee jihadistische terreurgroepen: IS en Jabhat al-Nusra. De verdachte stapte van Jabhat over naar IS, dergelijke ‘transfers’ van militieleden waren niet ongebruikelijk in die periode. Drie jaar later werd IS uit Yarmouk verdreven door het Syrische leger. Daarbij werd een groot deel van het kamp vernietigd.

De man wordt op 20 januari voorgeleid en hoort dan of hij langer vast moet blijven zitten. Officieel wordt hij volgens een woordvoerster van het OM verdacht van lidmaatschap van twee terroristische organisaties. Daarnaast wordt hij - gezien zijn hoge functie - verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie met de bewuste bedoeling om internationale misdrijven te plegen.

