Vermoedelijke schutter die zaterdag vijf jongeren neerschoot in Frankrijk opgepakt

“Brexit is mislukt”, geeft Nigel Farage toe in interview met BBC

De Britse politicus Nigel Farage, die een van de meest uitgesproken voorstanders was van een Brits vertrek uit de Europese Unie, is teleurgesteld in het resultaat van de brexit. Dat heeft hij gezegd in een interview met de Britse omroep ‘BBC’. “De brexit is mislukt”, stelt de gewezen UKIP-leider. Farage legt de schuld voor het falen volledig bij anderen.