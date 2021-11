“Vermoedelijke ontvoerder Cleo in politiecel in elkaar geslagen”

RECONSTRUC­TIE. Hoe speurders de puzzelstuk­jes in elkaar pasten en de ‘Australi­sche Maddie McCann’ terugvon­den in een vergren­deld huis

Het lijkt wel een filmscenario: een dolgelukkig gezin vertrekt met de tent op vakantie naar een gezinscamping aan de zee, maar de reis eindigt met de ijzingwekkende verdwijning van hun vierjarig dochtertje. 18 dagen later wordt het meisje als bij wonder levend en wel teruggevonden. Ze zat opgesloten in de kamer van een huis. Niet veel later pakt de politie een 36-jarige kidnapper op. De reconstructie van het onwaarschijnlijke verhaal van Cleo Smith, de ‘Australische Maddie McCann’.

3 november