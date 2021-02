Vermoedelijke leider van IS in Duitsland veroordeeld tot 10 jaar cel

Terreurex­pert waarschuwt voor “gefrus­treer­de Syriëstrij­ders”: “Wanneer ze niet in het kalifaat raken, willen ze zich bewijzen”

3 november Drie aanslagen in korte tijd in Frankrijk en nu ook een aanval met vier slachtoffers in Wenen waar al 35 jaar geen terroristische aanslagen meer te noteren vielen. Dreigt Europa, en dus ook ons land, opnieuw in de wurggreep van moslimextremisme te geraken? Volgens het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD) zijn er geen concrete elementen om het dreigingsniveau aan te passen. Terreurspecialist Thomas Renard waarschuwt wel voor het gevaar van gefrustreerde Syriëstrijders. “Ze worden niet meer rechtstreeks aangestuurd door IS, maar willen zich bewijzen.”