Vermoedelijke brokstukken gevonden van Indonesisch vliegtuig dat verdween boven zee

Biden noemt Trump “een van de meest incompeten­te presiden­ten in de Amerikaan­se geschiede­nis”

8 januari Joe Biden, de toekomstige president van de Verenigde Staten, heeft zich op een persconferentie in zijn thuisbasis Wilmington, in de staat Delaware, niet uitgelaten over de mogelijkheid dat het Congres een afzettingsprocedure tegen president Donald Trump opstart. Vooral bij Democratische parlementsleden is er een groeiende bereidheid om dat te doen. “Wat het Congres beslist, is aan het Congres om te beslissen”, aldus Biden. Hij noemde Trump wel “een van de meest incompetente presidenten in de geschiedenis van de Verenigde Staten”.