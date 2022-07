Vermoedelijke brandstichting in zuidoosten van Frankrijk: 1.200 hectare grond verwoest

In het Franse departement Ardèche, in het zuidoosten van Frankrijk, heeft een brand zowat 1.200 hectare grond verwoest. Vermoedelijk gaat het om brandstichting. De brand is bijna geblust, laten brandweermannen vanochtend weten. Er zijn geen slachtoffers gevallen.

De brand had zich verspreid rond de gemeente Lussas, nabij Aubenas. Minstens 350 mensen waren uit voorzorg geëvacueerd uit de gemeente Vogüé, populair bij toeristen en dicht bij de Gorges de l'Ardèche, een kloof langs de rivier Ardèche.

"Het vuur is onder controle. We hebben het merendeel van de randen kunnen stabiliseren, maar er is nog een deel waar het hevig brandt door tegenwind", zei Jean-Michel Chalancon, hoofd van de brandweer. Vermoedelijk gaat het om brandstichting. “Een persoon zit in voorhechtenis", laat een magistraat weten.

Ook de brand in de buurt van Montpellier in het zuiden is sinds gisteren stabiel. Daar is zowat 800 hectare grond vernield. In het departement Gironde woedde bijna twaalf dagen lang een brand. Ongeveer 36.000 mensen zijn geëvacueerd en bijna 21.000 hectare bos is verwoest.

De politie vermoedt dat de brand is aangestoken en heeft een verdachte aangehouden. De verdachte is een brandweerman die werkt als vrijwilliger. De man is in een dorp bijna 40 kilometer ten westen van Montpellier gearresteerd. Volgens de openbaar aanklager in de stad heeft hij in de streek minstens vier keer brand gesticht.

