Vermoedelijke bankovervaller na acht uur uit zelf gegraven tunnel in Rome gered

Europese Commissie geeft kritiek op passage over elektri­sche wagens in Amerikaans klimaatpak­ket

De Europese Commissie heeft kritiek geuit op een passage in het nieuwe pakket met maatregelen voor klimaat en sociale zaken dat de VS neemt. Het gaat om de fiscale voordelen die voorzien worden voor kopers van elektrische auto's. Die voordelen worden enkel toegekend wanneer een bepaald deel van de batterijonderdelen uit de VS komt. "De Europese Unie maakt zich grote zorgen over deze mogelijke nieuwe trans-Atlantische handelsbelemmering die de VS momenteel aan het bespreken zijn", aldus een woordvoerster van de Europese Commissie in Brussel.

11 augustus