Vermoedelijk stuk ruimteafval van SpaceX neergestort in weide van Australische boer: “Precies een verbrande boom"

Het vreemde voorwerp werd ontdekt op een terrein in het kleine plaatsje Dalgety door de Australische boer Mick Miners. Hij was gaan onderzoeken waar een luide knal vandaag kwam, die zijn dochters hadden gehoord.

Wat hij vervolgens op zijn stuk grond aantrof, maakte het mysterie er alleen maar groter op. Daarop werd een een ruimtevaartdeskundige van de Australian National University opgetrommeld. “Vanop een afstand lijkt het bijna een boom, een verbrande boom, en dan kom je dichterbij en realiseer je je ‘hé, dat klopt niet’,” stelde expert Brad Tucker vast. Maar na een nauwgezette inspectie is hij vrij zeker van zijn stuk. “Dit is absoluut ruimteafval dat deel uitmaakte van de capsule van SpaceX”, verklaarde hij.

Het grote stuk afval zweefde sinds november 2020 in de ruimte rond en had zijn baan verlaten. “Het was de bedoeling dat het uit elkaar zou vallen en in de oceaan zou belanden”, aldus Tucker. “We hebben de meeste stukken inderdaad in de oceaan zien belanden, maar sommige onderdelen duidelijk niet, zoals dit exemplaar van ruim drie meter.” Hij zei dat het object ver van de boerderij van Miners was geland, waardoor het enige tijd duurde om het daadwerkelijk te lokaliseren. Ook een buurman heeft een stuk ruimteafval op zijn domein aangetroffen.