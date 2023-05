Vermiste vrouw overleeft 5 dagen in Australische wildernis op wijn en snoep

Een 48-jarige vrouw die vermist raakte in de Australische wildernis nadat ze met haar auto een verkeerde afslag nam, werd na vijf dagen levend en wel aangetroffen bij haar voertuig. Ze had al die dagen overleefd op een fles wijn en wat snoepgoed, meldt de politie van deelstaat Victoria.

De vrouw, van wie enkel de voornaam Lillian werd vrijgegeven, werd op 5 mei gered nadat een helikopter haar wagen spotte in een dicht eucalyptusbos in Mitta Mitta.

Ze was op 30 april vertrokken voor een dagtripje waarbij ze haar moeder zou ontmoeten in het nabijgelegen dorpje Bright, maar de vrouw belandde op een doodlopende weg nadat ze een verkeerde afslag nam. Toen ze probeerde rechtsomkeer te maken, kwam haar auto vast te zitten in de modder. Haar familie gaf haar later die dag op als vermist.

Er was geen gsm-bereik in het gebied, waardoor ze niet om hulp kon bellen. Bovendien kampte Lillian met gezondheidsproblemen, waardoor ze moeilijk kon wandelen. Ze besloot daarom bij haar auto te blijven en de motor te laten draaien om haar ‘s nachts warm te houden. De temperaturen zakten tijdens de nacht immers tot dicht tegen het vriespunt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Aangezien de rit normaal gezien maar zo’n twee uurtjes zou duren, had Lillian enkel wat snacks, snoepgoed en een fles wijn meegebracht. Die laatste was bestemd voor haar moeder. Lillian drinkt zelf geen alcohol, maar bij gebrek aan andere opties, dronk ze de fles uiteindelijk zelf leeg.

Zoektocht

Het slechte weer maakte het moeilijk om via de lucht naar de vrouw te zoeken. “Het gebied is zo uitgestrekt. We hebben het over honderden kilometers waarin Lillian zich kan bevinden, als je je dat kan voorstellen”, zei politiewoordvoerder Chris Parr nadat ze al vier dagen naar de vrouw hadden gezocht.

Na vijf dagen werd haar wagen uiteindelijk opgemerkt door de politiehelikopter op een aardeweg op zo'n 60 kilometer van het meest nabijgelegen dorp. De vrouw zwaaide met haar armen om de aandacht te trekken. Op videobeelden van de politie is te zien hoe ze opgelucht reageert wanneer ze benaderd wordt door agenten. “Na vijf dagen verdwaald te zijn geweest in het bos, was ze enorm opgelucht en dankbaar om ons te zien, en wij waren net zo blij om haar te zien”, zegt een woordvoerder van de politie in Wodonga, Australië.

Lillian werd voor observatie naar het ziekenhuis gebracht en behandeld voor uitdroging, maar de vrouw stelt het voorts goed.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.