Vermiste tiener na drie jaar levend teruggevonden in Amerikaanse staat Utah

In de Amerikaanse staat Utah is een 19-jarige jongen die drie jaar geleden vermist raakte levend teruggevonden. Politieagenten troffen de tiener, Connerjack Oswalt, aan bij een tankstation nadat een buurtbewoner had gemeld dat er “een man aan het slapen was”. Oswalt, die autisme heeft, zou wekenlang hebben rondgedoold in de regio. “Het is echt een miraculeuze ontdekking”, aldus de lokale politiecommandant Andrew Wright.

De 19-jarige Connerjack Oswalt werd in september 2019 als vermist opgegeven in Clearlake, in de Amerikaanse staat Californië. Begin deze maand meldden buurtbewoners dat er een dakloze man met een winkelkarretje aan het ronddolen was in Summit County in Utah, op meer dan 1.000 kilometer van Californië. Politieagenten probeerden meermaals om te communiceren met de jongeman en hem hulp aan te bieden, maar Oswalt weigerde keer op keer.

In de ochtend van 9 april werden de agenten nog eens opgeroepen en slaagden ze er uiteindelijk in om te spreken met Oswalt, die bibberend van de kou aan een tankstation zat. De agenten lieten de jongeman opwarmen in hun voertuig en scanden terwijl zijn vingerafdrukken. Op die manier kon Oswalt geïdentificeerd worden.

“Een ware nachtmerrie”

Na verder onderzoek vond de politie Oswalts naam in een databank van vermiste jongeren. De ouders van Oswalt werden vervolgens op de hoogte gebracht. De familie van de jongen zocht jarenlang naar enig spoor van hem. Volgens lokale media verhuisde het gezin zelfs naar zijn geboorteplaats Idaho Falls, in de hoop dat Oswalt daar uiteindelijk zou terugkeren. “Het is een ware nachtmerrie geweest”, aldus zijn stiefvader Gerald Flint.

Oswalt zou op 17-jarige leeftijd weggelopen zijn van huis. Zijn moeder Suzanne herinnert zich nog dat ze die dag aan het koken was voor haar zoon, maar toen het eten klaar was, was hij plots verdwenen. “Er is geen dag voorbijgegaan dat ik niet naar hem heb gezocht”, vertelt de vrouw. De precieze omstandigheden van Oswalts verdwijning worden nu onderzocht.

De tiener heeft zijn ouders ondertussen teruggezien, maar wordt momenteel opgevangen door de sociale dienstverlening. Zijn familie hoopt dat hij snel weer naar huis mag.

