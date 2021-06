Vermiste peuter Noah (2) in Portugal na bijna 36 uur “gezond en wel” aangetroffen

De tweejarige Noah die woensdagmorgen verdween in het oosten van Portugal, is levend en wel teruggevonden. Dat gebeurde volgens Portugese media in het gebied waar ruim honderd vrijwilligers naar hem zochten, ondersteund door brandweer en politie met speurhonden en warmtedrones.

Volgens Correio da Manhã is de peuter donderdagavond gevonden bij het dorp Proença-a-Velha. Hij had geen kleren aan maar was verder blijkbaar in orde. Noah is voor observatie overgebracht naar een ziekenhuis. Hoe hij werd gevonden, is nog onduidelijk. De lokale bevolking die deelnam aan de zoekactie vierde de vondst van de peuter, feliciteerde elkaar en huilde van opluchting.

Mogelijk is het kind ergens tussen 5 en 8 uur ‘s ochtends achter zijn vader achternagelopen die op het land ging werken in Proença-a-Velha. Dat deed hij wel vaker, berichten Portugese media. Het kind was waarschijnlijk niet alleen, maar liep volgens zijn moeder samen met hond Melina. Die werd al eerder getraceerd. Van de peuter werden aanvankelijk alleen kledingstukken gevonden. Zijn T-shirt werd aangetroffen vlak bij een rivier op zo’n twee kilometer van het ouderlijk huis, aan de overkant van het water werden later ook een broekje en luier gevonden.

Warmtecamera’s

Twee dagen lang gingen de ouders met meer dan honderd agenten, brandweermensen en vrijwilligers op zoek naar sporen. Daarbij werden warmtecamera’s en drones ingezet. Het zoekgebied werd uitgebreid naar zo’n vijf tot tien kilometer rond het huis.

Op Facebook plaatste moeder Rita woensdagnamiddag een emotionele oproep. “Alsjeblieft help! Onze zoon Noah is vermist vanuit ons huis in Proença-a-Velha. Hij is mogelijk samen met de hond, Melina. Kom alsjeblieft zoeken als je in de buurt bent.”

