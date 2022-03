Vermiste Natacha (28) volgens nieuwe getuige mogelijk begraven onder aardverschuiving in Peru

Bijna twee maanden na de verdwijning van de Brusselse Natacha de Crombrugghe (28) in Peru is een nieuwe getuigenis opgedoken. Een monteur die de Belgische toeriste als laatste zag, zegt dat hij nadien het geluid van een aardverschuiving hoorde. De politie houdt er rekening mee dat de jonge vrouw onder de ingestorte grond begraven is.

De nieuwe piste in het onderzoek wordt gemeld door Diario Extra. Het gaat volgens de krant uit Peru om een getuige die Natacha nog heeft gezien in de buurt van het uitkijkpunt San Miguel, nabij het dorp Cabanaconde, waar de Brusselse toeriste verbleef.

Het gaat om een monteur, die kort nadat hij de vrouw omstreeks 7 uur ’s ochtends kruiste, het geluid van een aardverschuiving hoorde. “Ik kwam van Tapay in de richting van Cabanconde en ik kruiste een ​​jonge vrouw in zwarte kleding, met opgestoken haar en een rugzak”, aldus de getuige.

Gegraven in puin

De politie bezocht volgens Diario Extra de locatie en stelde vast dat er inderdaad verschillende aardverschuivingen zijn geweest. Er werd al gegraven in het puin, maar zonder resultaat.

De getuigenis sluit aan bij wat eerder is verteld door een verkoper en een vrachtwagenchauffeur. Zij vertelden de politie dat ze Natacha in de buurt van het uitkijkpunt tegenkwamen rond 6 uur ’s ochtends.

“Het is onmogelijk om in heel dat gebied puin te ruimen, maar het is niet uitgesloten dat Natacha begraven is onder een van die aardverschuivingen”, aldus de politie.

Verdronken in Colca-rivier

Een tweede mogelijkheid waarmee de politie nog ernstig rekening houdt, is dat Natacha in de Colca-rivier is beland. Op 25 januari belandde ook Kevin Ramos, een 15-jarige Peruaan uit dezelfde regio, in de Colca-rivier. Ook zijn lichaam is nog niet teruggevonden.

De politie acht het mogelijk dat beide lichamen in de ijskoude rivier ergens onder water vastzitten tussen de rotsen. “Het is een mogelijkheid”, zegt kolonel Marcos Cuadros. “Dan zullen we ze pas vinden wanneer ze boven water komen drijven.”

Bekijk ook: Wat is er gebeurd met Natacha de Crombrugghe (28)?