Vermiste Jayden (11) teruggevonden in Den Haag

updateDe vermiste Jayden (11) is na een intensieve zoektocht “in goede gezondheid” teruggevonden in Den Haag, heeft de politie kort na middernacht in de nacht van zaterdag op zondag bekendgemaakt. De jongen werd vrijdagmiddag voor het laatst gezien aan de Fluitenbergstraat in Den Haag, niet ver van het Zuiderpark.

Jayden vertrok er om 15 uur op een grijze damesfiets bij zijn school, maar kwam nooit thuis aan. De politie maakte zich “ernstig zorgen” om zijn leven, zei een woordvoerder eerder. Om die reden is ook een amber alert verstuurd. Jayden is de roepnaam van de jongen, zijn eigenlijke voornaam is Brock.

Wat er precies is gebeurd en waar de jongen al die tijd heeft doorgebracht, wordt door de politie onderzocht. “We danken iedereen hartelijk voor alle tips en het delen van de berichten”, twittert de politie.

De politie kreeg zaterdag een tip dat Jayden in het winkelcentrum Mall of the Netherlands zou zijn gezien. Hij werd echter niet aangetroffen in het winkelcentrum in Leidschendam. Ook in de rest van Den Haag en omgeving werd naar de jongen uitgekeken en uiteindelijk werd hij daar dus gevonden.

Amber alert

De politie stuurt een amber alert uit als de situatie levensbedreigend is of lijkt. “Het is de meest ingrijpende opsporingsmethode die de politie kan toepassen, aldus een woordvoerder. “Omdat het hele land wordt ingeschakeld om te helpen bij het opsporen van een kind. Om deze reden komt het gemiddeld slechts twee keer per jaar voor dat we een amber alert op landelijk niveau uitsturen. Een regionaal amber alert komt meestal zes tot acht keer per jaar voor.’’

Ook vorige week verstuurde de politie een amber alert, toen voor het vermiste meisje Hebe (10) en haar begeleidster Sanne (26). Die zoektocht eindigde dramatisch: de twee meisjes werden dood aangetroffen in hun wagen die in het water was beland. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval.

