Vermiste Indonesische duikboot ligt mogelijk op 700 meter diepte

Nieuwe poging om Washington DC tot 51ste staat VS te maken

21 april Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden doet donderdag met een stemming een nieuwe poging om het hoofdstedelijk gewest, het District of Colombia, tot de 51ste staat van de VS te maken. Washington DC heeft ruim 700.000 inwoners, maar die hebben door de aparte status van de stad feitelijk geen vertegenwoordiging in het Congres. Al jaren wordt daar actie tegen gevoerd. De Democratische president Joe Biden heeft zijn steun uitgesproken voor het wetsvoorstel.