Vermiste Esmee (14) door misdrijf om het leven gekomen in Leiden: “Onwerkelijk en oneerlijk”

Een 14-jarig meisje uit het Nederlandse Hazerswoude-Rijndijk dat sinds donderdag werd vermist, is door een misdrijf om het leven gekomen. Een 32-jarige man uit Leiden is aangehouden als verdachte. Er wordt verslagen op het drama gereageerd. “Dit is niet voor te stellen.”

Het meisje was sinds donderdagavond 30 december rond middernacht vermist. De politie begon direct een onderzoek en zocht op verschillende plekken. Ze werd op oudejaarsdag, iets voor half tien 's ochtends, gevonden door een groepje sporters in een speelpark aan de Melchior Treublaan in Leiden. Het meisje was toen al overleden. Door een misdrijf, meldde de politie zondagavond. Volgens bekenden heet het meisje Esmee.

De 32-jarige verdachte Leidenaar zit in beperkingen. Dat betekent dat hij met niemand anders contact mag hebben dan met zijn advocaat. Zijn rol wordt onderzocht. “We hadden voldoende aanwijzingen om deze man aan te houden”, zegt een woordvoerder van de politie.

Tekst gaat verder na de foto.

Volledig scherm Deze foto heeft het AD verkregen van het Instagram-account van Elza Hoeve, nadat bekend is gemaakt dat Esmee is overleden. Het AD heeft toestemming om deze foto te publiceren. © Elza Hoeve

Onbezorgd

Het tragische nieuws slaat in als een bom in Hazerswoude-Rijndijk en omstreken. “Dit is heel oneerlijk en onwerkelijk”, reageert Wilbert van der Post. Hij heeft een paardenpension, Elza Hoeve, waar Esmee een verzorgpaard heeft.

Haar moeder heeft een paard bij de Leidse boer in de stallen. “Verschrikkelijk, voor haar ouders en broer. De impact is enorm, dat kun je je niet voorstellen. Een meisje van 14 hoort vrolijk en onbezorgd te kunnen genieten. Hopelijk krijgen haar ouders snel antwoorden.” Van der Post is naar de plek gegaan waar Esmee gevonden is, waar hij (en anderen) bloemen en kaarsen hebben neergelegd. Ook heeft hij een eerbetoon op Instagram geschreven.

De Delta in Leiden, waar het meisje op school zat, heeft met “grote ontsteltenis” gereageerd. “Onze gedachten gaan allereerst uit naar de ouders, familie en naasten”, schrijft de directeur van de school volgens Omroep West in een brief aan alle ouders. Leerlingen kunnen deze week, onder begeleiding van de mentor, met elkaar op school het verlies delen. Er is een herdenkingsruimte ingericht.

Volledig scherm Er zijn bloemen gelegd op de plek waar Esmee werd gevonden. © 112HM

Vandaag wordt de verdachte voorgeleid aan een rechter-commissaris. De politie is dringend op zoek naar getuigen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.