Vermiste en drie gewonden na zware gasexplosie in Wales

Israëli­sche regering voert justitiële hervormin­gen versneld door ondanks massaal protest

Ondanks massale protesten blijft de justitiële hervorming in Israël snel vorderen. Een speciale parlementaire commissie keurde maandag een wetswijziging goed die het veel moeilijker maakt een premier onbekwaam te laten verklaren. Er zijn wel nog drie lezingen in het parlement nodig voor de wetswijziging in werking treedt. Volgens berichten in de media wil de rechts-conservatieve regering van Benjamin Netanyahu belangrijke elementen van de controversiële hervorming deze maand versneld doorvoeren.