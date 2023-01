Vermiste duiker overleeft uren alleen op zee, familie vindt hem uiteindelijk zelf terug: “Mirakel dat ze me vonden op zee”

Nederlan­der keert na vijf jaar terug naar Fukushima: hoe ziet het er nu uit?

De Nederlandse Youtuber Bob Thissen reist voor de vierde keer door Fukushima. De Japanse regio werd in 2011 vernield door een aardbeving die leidde tot een nucleaire ramp. Meer dan 15.000 mensen kwamen om het leven. In 2017 ging Thissen al eens kijken hoe Fukushima er toen uitzag. Vijf jaar later gaat hij terug om te zien hoe de regio er nu aan toe is.