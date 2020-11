Vermiste baby uit Maastricht teruggevonden in ons land

Besmetting­spiek tweede golf lijkt achter de rug in Nederland, regering overweegt nieuwe maatrege­len om aantal nieuwe gevallen nog sneller omlaag te krijgen

2 november De afgelopen 24 uur zijn er 8.306 nieuwe positieve coronatests geregistreerd in Nederland. Dat zijn er 430 minder dan gisteren en daarmee is het aantal geregistreerde besmettingen voor de derde dag op rij gedaald bij onze noorderburen. In de ziekenhuizen is van een afvlakking echter nog geen sprake: opnieuw liggen daar tientallen extra coronapatiënten. De Nederlandse regering overweegt intussen nieuwe coronamaatregelen die het aantal nieuwe besmettingen sneller omlaag moeten krijgen dan nu het geval is.