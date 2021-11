Vermist joggend meisje (17) duikt bebloed op in Frans restaurant: “Er waren meerdere ontvoerders”

Een 17-jarig meisje dat spoorloos verdween toen ze ging joggen in een bos is na een dag bebloed opgedoken in een kebabrestaurant in de Franse gemeente Sablé-sur-Sarthe. Allicht is Lisa P. naar daar gevlucht nadat ze kon ontsnappen uit de klauwen van meerdere ontvoerders. “Ze was gewond en verkeerde in shock”, klinkt het bij BFM TV en Le Parisien. Haar ongeruste vader had eerder haar normale looptraject gevolgd en vond zo haar stel oortjes terug onder het bloed. Dat deed meteen het ergste vermoeden. De procureur opende daarop een officieel onderzoek naar kidnapping en vrijheidsberoving.

De tiener krijgt nu de nodige medische zorgen. “Uiteraard willen we ook te weten komen hoe ze de voorbije 24 uur doorgebracht heeft”, stelt het parket. Opmerkelijk: de plek waar ze teruggevonden werd, ligt op een tiental kilometer van haar woonplaats.

In een eerste verklaring liet Lisa volgens BFM TV optekenen dat er meerdere ontvoerders waren. Over hun identiteit en de plek waar ze vastgehouden werd, kon ze nog niet uitweiden. Het meisje verkeerde nog te zeer in shock. Volgens Le Parisien zouden twee verdachten actief opgespoord worden.

Volledig scherm Agenten en brandweermannen verzamelen in de straat waar Lisa teruggevonden werd. © AFP

Het ging eergisteren fout in het Bellebranche-bos in het departement Mayenne (noordwesten van het land; nvdr). Volgens radiozender Europe 1 was het meisje om 16 uur vertrokken. In normale omstandigheden werkte ze een lus van vijf kilometer in 25 minuten af. Tegen de avond was ze echter nog steeds niet teruggekeerd, daarop gingen de ouders haar zoeken.

Naast de besmeurde oortjes vond de vader ook haar gsm en gps-horloge terug. Uit de Strava-gegevens bleek dat het meisje slechts iets meer dan een kilometer gelopen had. Op een kruispunt stopte het signaal plots.

Eergisteravond zette de politie al vijftig manschappen in om haar terug te vinden. Gisteren werd dat aantal verviervoudigd. Ook een helikopter, een duik- en een hondenteam werden opgetrommeld.

Volledig scherm Agenten kammen de omgeving uit. © AFP

Het zoekterrein was moeilijk toegankelijk. “We concentreren ons op een zone die zowat 190 hectare groot is. Beboste gebieden en vijvers wisselen elkaar af”, aldus procureur Celine Maigne op een persconferentie. “Het gaat om een meisje zonder noemenswaardige bijzonderheden. Ze is perfect omringd, sportief en volgt les op een middelbare school in de regio. Zeker geen type dat zomaar zou weglopen.” Iets voor 20 uur gisteravond maakte Lisa zelf een einde aan het mysterie door gewond op te duiken in een kebabrestaurant.

Volledig scherm Procureur Celine Maigne geeft een persconferentie naar aanleiding van de verdwijningszaak. © AFP

Volgens RTL France was een eerste verdachte (42) in de zaak opgepakt. De dronkaard zou verschillende keren naar de politie gebeld hebben om meer informatie over haar verdwijning te bekomen. Voorlopig is er echter niets concreets dat hem aan de zaak linkt. In de loop van de dag volgt er nog een persconferentie.

