Vermist Duits meisje (14) dood teruggevonden in meer: verdachte (29) pleegde als tiener zedenfeiten en stond sinds januari niet meer onder toezicht

Een onrustwekkende verdwijning van een 14-jarig meisje in Duitsland is in een drama geëindigd. Ayleen werd zaterdag dood teruggevonden in een meer in Reichelsheim, in de deelstaat Hessen. De politie verklaarde vanmiddag dat er een verdachte (29) is opgepakt. Die maakte zich als tiener al schuldig aan zedenfeiten en stond pas sinds begin dit jaar niet meer onder toezicht. De twee zouden elkaar online hebben leren kennen, via sociale media en het online game Fortnite.

Ayleen uit Gottenheim in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg verdween op 21 juli. Het “aardige, verlegen en gereserveerde meisje” vertrok volgens haar ouders thuis rond 16 uur en zei dat ze een trui wilde terugbrengen naar een vriendin die 200 meter verderop woonde.

Daar ging die middag de bel, maar het meisje was niet thuis. Haar oudere broer hoorde het, maar deed niet onmiddellijk open. Toen hij dat even later toch deed, was er niemand meer te bespeuren. Om 18 uur stuurde Ayleen nog een berichtje via de berichtendienst WhatsApp. Daarna niets meer.

Ouders

Haar ongeruste ouders - het koppel heeft acht kinderen - sloegen meteen alarm. De politie zette alle mogelijke middelen in om Ayleen terug te vinden, onder meer een helikopter en speurhonden. Er werd onder meer geprobeerd om haar mobiele telefoon te lokaliseren, maar dat lukte niet. Nog één keer logde het toestel in op het netwerk, maar dat was niet genoeg om te achterhalen waar het zich bevond.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Donderdag ontdekten de speurders dat Ayleen op de avond van 21 juli in de wagen van een man naar de deelstaat Hessen was gebracht. Het is niet duidelijk of ze vrijwillig meeging of niet, en of ze nog in leven was.

Diezelfde dag werd het appartement van de man nabij Wetzlar doorzocht en daar zouden spullen van Ayleen gevonden zijn. Zelf was hij niet aanwezig. Via mobiele telefoniegegevens werd hij vrijdagochtend gelokaliseerd in Frankfurt. Zijn wagen werd doorzocht, maar daar werd geen bewijsmateriaal in gevonden. Uit onderzoek van zijn telefoon bleek dat hij in de nacht van 22 juli langere tijd had doorgebracht aan een meer in Centraal-Hessen.

Volledig scherm Het meer waar het meisje werd teruggevonden. © RV

De politie stuurde meteen manschappen en duikers naar Teufelsee bij Reichelsheim, 300 kilometer van de woonplaats van het meisje. Een politiehelikopter merkte een lichaam op in het water.

Volgens procureur-generaal Thomas Hauburger is het kleine meertje niet gemakkelijk te zien vanaf de weg, onder meer door het vele kreupelhout. Het is ook niet bereikbaar met de wagen. Je moet de laatste 150 tot 200 meter te voet gaan. Het lichaam dreef langs de oever.

Autopsie

Een autopsie vrijdagavond liet een identificatie nog niet toe. Zaterdagavond kwam echter de bevestiging dat het om Ayleen ging. Er resten wel nog altijd veel vragen, zoals hoe het meisje precies overleden is. Haar lichaam zou al enige tijd in het water gelegen hebben en dat zou het bepalen van de doodsoorzaak bemoeilijken. Een toxicologisch onderzoek kan meer duidelijkheid brengen. Er zouden “sterke vermoedens” zijn dat er sprake is van zedenfeiten.

Volledig scherm De speurders gaven vanmiddag tekst en uitleg bij het onderzoek. © Politie Freiburg

De politie bevestigde vandaag dat er een verdachte in de cel zit. Hij wordt beschuldigd van het ontvoeren van een minderjarige, aanranding en moord, maar hij weigert om iets te zeggen.

Het gaat om een 29-jarige Duitser, die zich als tiener al schuldig maakte aan zedenfeiten. Hij viel op 14-jarige leeftijd een meisje van 11 jaar aan. Hij werd veroordeeld voor poging tot verkrachting en van 2007 tot 2017 intensief psychiatrisch behandeld in een penitentiaire instelling.

Daarna kwam hij vrij, maar hij bleef onder strikt toezicht van verscheidene autoriteiten. Hij werd ook verder begeleid. Op 25 januari van dit jaar kwam daar na vijf jaar een einde aan.

Fortnite

Het meisje was actief op heel wat sociale netwerken en speelde onder meer het online computergame Fortnite. Het gerecht gelooft dat ze de verdachte op die manier heeft leren kennen. Ze zouden al zeker enkele weken contact gehad hebben.

De speurders verwachten dat het nog weken kan duren eer er meer duidelijkheid is in de zaak.