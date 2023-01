Vermist 5-jarig jongetje uit Californië werd uit de armen van zijn moeder gesleurd door overstromingen, wanhopige zoektocht gaat verder

Bij het zware noodweer dat de Amerikaanse staat Californië teistert, zijn intussen al zeker 20 doden gevallen. Sinds maandagochtend is er ook een jong kind vermist. De 5-jarige Kyle Doan werd door overstromingswater uit de armen van zijn mama gerukt nadat hun auto was meegesleurd en volstroomde met water. Gisteren kwamen er zeker 100 leden van de Nationale Garde ter plaatse om mee te helpen bij de wanhopige zoektocht naar de jongen, vandaag arriveren nog meer troepen.

Kyle Doan (5) zat maandagochtend samen met zijn mama Lindsy in de auto. De twee waren op weg naar school in San Miguel, waar de mama zelf werkt als lerares en haar zoontje naar de kleuterschool gaat, toen ze plots terechtkwamen in hoogwater en meegesleurd werden. De straat was door hevige regenval in een soort kolkende rivier veranderd.

“Niet bang zijn mama”

De kleine Kyle begreep de ernst van de situatie niet. “Niet bang zijn mama”, zei hij toen de twee nog in de auto zaten, legt vader Brian Doan uit bij ‘CNN’. Terwijl het voertuig zich langzaam maar zeker met water begon te vullen, slaagde de mama erin de jongen uit zijn autostoel te krijgen. “Nee, jij alleen. Niet je rugzak pakken, laat liggen”, zei ze. Vervolgens maakten ze zich klaar om uit de auto te ontsnappen. De mama pakte Kyle zo stevig als ze kon vast, en klom met hem uit het voertuig. “Ze probeerde hem zo goed mogelijk vast te klemmen, maar ze had geen evenwicht in de stroom. Ze raakten gescheiden...”

“JuistE beslissing”

De vader beklemtoont dat zijn vrouw snel heeft moeten beslissen en de juiste beslissing heeft genomen, zegt hij met brekende stem. “Ik moet dat echt benadrukken: ze kon niet met hem in de auto blijven. De stroming en het water zou zich compleet meester maken over de wagen. Dus ze stapten uit. Dat was het juiste om te doen.” De SUV van het gezin werd later ondersteboven teruggevonden, doorweekt en volledig bedekt in modder en puin. De moeder kon door reddingswerkers ongedeerd uit het water gered worden.

Mama Lindsy beschreef eerder bij de lokale zender ‘KSBY’ het verschrikkelijke moment dat ze haar kind uit haar armen voelde wegglijden. “Ik greep een boom vast en probeerde Kyle zijn handen vast te grijpen. Maar de sterke stroom duwde Kyle weg en onze handen gleden uit elkaar.”

Zoektocht gaat verder

Op dit moment gaat de zoektocht naar Kyle volop verder, met sinds woensdag dus ook de extra hulp van de Nationale Garde. Zoekteams kamden eerder de omgeving uit met K9-honden. Daarbij werd voornamelijk gefocust op het gebied stroomafwaarts van waar de moeder werd aangetroffen en waar Kyle voor het laatst werd gezien, vertelde de sheriffcommandant van San Luis Obispo County, Michael Manuele, aan ‘KSBY’. De zoektocht moest al een paar keer stilgelegd worden door het aanhoudend slechte weer.

Quote Je weet wat de kansen zijn. Je probeert optimis­tisch te blijven, en ik moet mijn vrouw steunen. Het is hard, zo hard. Het is mijn kind

Papa Brian erkent dat hij niet veel hoop meer durft te koesteren. “Het hardste is dat veel mensen zeggen dat het op dit moment geen redding meer is maar een berging”, zegt hij, terwijl hij opnieuw breekt. “Dat is iets wat je als ouder niet wil toegeven, maar ik wist het eigenlijk al na de eerste nacht. Je weet wat de kansen zijn. Je probeert optimistisch te blijven, en ik moet mijn vrouw steunen. Het is hard, zo hard. Het is mijn kind.”

Hij geeft wel aan dat niemand van de officiële speurders voorlopig spreekt van een bergingsoperatie. Het blijft formeel een zoekactie.

“Hij was heel flink geweest”, zegt zijn papa. “Hij paste zich goed aan en stapte na een paar maanden. Niemand die zou weten dat hij bouten in zijn beentjes had.” In november werden de bouten weer verwijderd. Na een herstel van zo’n zes weken en opnieuw een lastige beperking van zijn bewegingsvrijheid was Kyle enthousiast om maandag weer zonder zorgen naar school te kunnen na de kerstvakantie.

“Het is een geweldig kind", zegt de vader nog. “Hij danst heel graag, praat heel graag, is heel extravert. Hij doet graag gek, echt op die manier waarop een 5-jarige zo graag gek doet. Hij speelt graag voetbal en is grote fan van Paw Patrol. En hij was gewoon zo blij om weer naar school te gaan.”

