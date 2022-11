Vermeende Russische raketinslag op NAVO-grondgebied: wat betekent dit voor de oorlog en voor Europa?

LIVE. Biden: “Aanwijzin­gen dat Oekraïens afweerge­schut tot raketin­slag in Polen leidde” - NAVO komt in spoedzit­ting bijeen

Gisteren is er een raket neergekomen in een grensdorp in Polen, een NAVO-land. Daarbij zijn twee doden gevallen. Op verzoek van Polen komt de NAVO vandaag in spoedzitting bijeen. Volgens de Amerikaanse president Biden is het op basis van de eerste bevindingen echter onwaarschijnlijk dat de raket vanuit Rusland werd afgevuurd, ook de Poolse president Duda houdt een slag om de arm. Mogelijk gaat het om Oekraïens afweergeschut, verder onderzoek moet hier uitsluitsel over geven. Het Russische ministerie van Defensie ontkent alvast dat er aanvallen uitgevoerd werden op doelwitten in de buurt van de Oekraïense grens met Polen. Oekraïne dringt intussen opnieuw aan op een no-fly zone. Volg alle ontwikkelingen in dit liveblog.

6:26