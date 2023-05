Vermeende Nederlandse drugsbaas doet huwelijksaanzoek vanuit verdachtenbank

In de rechtbank in het Nederlandse Den Bosch startte vandaag een grote drugszaak; tegen Harry P. en zijn dertien medeverdachten. De 33-jarige P. wordt ervan verdacht een drugsorganisatie te hebben geleid die zich bezighield met de productie en handel in pillen. De zaak gaat over verschillende drugslabs in het Nederlandse Tegelen, het Belgische Lanaken en de Duitse plaatsen Ruppach-Goldhausen en Kassel.

‘Prins’ van Eindhovense onderwereld

P., die zichzelf eerder in onderschepte communicatie de ‘prins van de Eindhovense onderwereld’ noemde, werd samen met de meeste van zijn medeverdachten in november 2021 aangehouden tijdens een grote politieactie op hun woonwagenkamp in Bergeijk. De zaak kwam aan het rollen nadat de politie de beschikking had gekregen over chatberichten van de versleutelde berichtendiensten EncroChat, SkyECC en ANOM.

Volledig scherm Afzettingen bij een woonwagenkamp in Bergeijk in november 2021. De politie deed toen op meerdere plaatsen in Nederland en België invallen in een onderzoek tegen drugsproductie en -handel. © ANP

Het werd meteen een bijzondere eerste procesdag vandaag, daar in Den Bosch. Hoofdbeklaagde Harry P. viel op, onder andere doordat hij veel non-verbaal communiceerde met al zijn medeverdachten. Tegen de rechtbank zeiden ze intussen niets, behalve “zwijgrecht”. Op het einde volgde dan het opmerkelijke huwelijksaanzoek van P. aan zijn vriendin, vanuit de verdachtenbank. De vrouw zei ‘ja’.

Elkaar kussen was niet mogelijk; de Nederlander kreeg niet de gelegenheid zijn aanstaande in de armen te sluiten. Wel klonk in de rechtszaal een luid applaus en konden zijn medeverdachten P. kort de hand schudden, voor die naar het cellencomplex van de rechtbank werd gevoerd.

Schoonvader is ‘pillenkoning’

Zijn vriendin zal morgen vermoedelijk weer in de rechtbank zitten. Dan is de tweede dag in het proces tegen haar kersverse verloofde, maar dan wordt ook uitspraak gedaan in een grote zaak tegen haar vader, Peter ‘Peerke’ S. (60), voor het leiden van weer een andere drugsorganisatie. Tegen hem is vijftien jaar cel geëist. Tien medeverdachten staan terecht.

Mogelijk noemt P. zich prins omdat zijn schoonvader een nog grotere naam is in de Eindhovense onderwereld. En ver daarbuiten overigens. Peer S. was jarenlang één van ’s werelds grootste xtc-producenten volgens het Nederlandse gerecht. De man wist uit te groeien tot ‘de grootste pillenboer’ of ook ‘pillenkoning’ van Nederland.

Volledig scherm Afzettingen bij een woonwagenkamp in Bergeijk in november 2021. De politie deed toen op meerdere plaatsen in Nederland en België invallen in een onderzoek tegen drugsproductie en -handel. © ANP

Mitrailleur

Peer S. zat de laatste twee decennia wel meer achter tralies dan dat hij vrij was. In 2002 werd hij veroordeeld tot bijna twaalf jaar cel nadat hij was gepakt met drie miljoen pillen, schreef ‘Omroep Brabant’ eerder. In 2010, net toen S. weer op vrije voeten was, werd er een beruchte aanslag op zijn leven gepleegd: iemand vuurde met een mitrailleur meer dan honderd kogels af op het huis van zijn vriendin in Eindhoven. De kogels vlogen niet binnen, want S. bleek voorbereid: er zat kogelwerend glas in de ramen.

Nog opvallend: een paar jaar later pakte de Koninklijke Marechaussee, de militaire politiedienst in Nederland, de man op Schiphol met 180.000 euro in zijn broek. In 2021 werd S. dan opgepakt in de meest recente zaak, die onder meer draait om de export van 106 kilo coke naar het Verenigd Koninkrijk, de import van 840 kilo hasj uit Tsjechië en het bezit van 50.000 xtc-pillen, meth en kilo’s ketamine. Het spoor van de politie leidde naar een oude bekende.

Ferry Bouman

Volgens Mick van Wely, misdaadverslaggever bij ‘De Telegraaf’ is Peerke S. één van de inspiratiebronnen geweest voor het karakter van Ferry Bouman uit de Nederlands-Belgische hitreeks ‘Undercover’. Zijn dochter zou dan weer eerder kort iets gehad hebben met een andere bekende in de drugswereld, aldus het Nederlandse ‘Panorama’; de Belg Flor Bressers. Die man uit Lommel (vlakbij Bergeijk) was lang één van de meest gezochte Belgische drugscriminelen, tot het FAST-team van de federale politie hem in februari 2022 op het spoor kwam in een penthouse in het Zwitserse Zürich.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In de zaak tegen Harry P. las de rechtbank vandaag vooral voor uit het strafdossier. Daarin staan talloze berichten die de verdachten zouden hebben gestuurd met hun versleutelde telefoons; in de waan dat ze onbespied waren door de politie. Die kraakte echter de versleuteling en kon live en achteraf meelezen. Zo bleek dat de verdachten dachten dat het wel zou meevallen met de gevolgen voor hen, toen SkyECC in maart 2021 werd gekraakt. “Heel de cocaïne gaat ook via Sky”, schreef Harry P., die dacht dat de politie vooral eerst achter cokecriminelen aan zou gaan.