Vermeende geheime vriendin van president Poetin plots opgedoken in Moskou

Wat de ‘Pandora Papers’ leren over Vladimir Poetins buitenech­te­lij­ke dochter

In de stapel documenten die zijn uitgelekt als de Pandora Papers, zitten ook onthullingen over Vladimir Poetin. Over diens liefdesleven dan nog. Want een vrouw van wie al werd beweerd dat ze zijn minnares was, blijkt een peperduur appartement gekregen te hebben enkele weken na haar bevalling. De bevalling van een dochter die nu achttien is en sprekend op het Russische staatshoofd gelijkt.

5 oktober