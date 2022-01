Verloren brief van soldaat die vocht in Tweede Wereldoorlog na 76 jaar aangekomen: “Het eten is hier slecht”

Een brief die een Amerikaanse soldaat tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit Duitsland naar zijn moeder schreef, is na 76 jaar aangekomen. Soldaat John Gonsalves, die destijds 22 jaar was, stuurde de brief in december 1945 naar zijn moeder, die toen in de Amerikaanse staat Massachusetts woonde. De brief bleef al die tijd ongelezen, tot hij enkele weken geleden werd teruggevonden in een postkantoor in Pittsburgh.