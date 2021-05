Verlinden: “Nagaan of PCR-testen gratis aangeboden kunnen worden voor reizen”

De minister gaf ook aan dat in afwachting van het Europees certificaat nagegaan wordt of de PCR-testen gratis aangeboden kunnen worden, zoals ook Europa gesuggereerd heeft. Intussen wordt onderzocht of de PCR-testen aan een meer democratische prijs aangeschaft worden, naar aanleiding van een essentiële of professionele reis. Eventueel later zou dat uitgebreid kunnen worden naar vakantiereizen.