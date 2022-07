‘Verkrachter van de Samber’ veroordeeld tot 20 jaar cel

Postduif Bob raakt vermist tijdens vlucht naar Engeland en duikt 6.500 km verder weer op in Alabama

De bedoeling was dat Bob, drie weken geleden, van het Kanaaleiland Guernsey weer naar huis zou vliegen naar Gateshead bij Newcastle, in het noordoosten van Engeland. Een vlucht van 644 km. Maar de postduif kwam nooit thuis. Nu is bekend waarom: Bob was blijkbaar even het noorden kwijt en is gevonden in Alabama.

11:31