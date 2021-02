Verkoop van schoonmaakmiddelen als Dettol en Cillit Bang fors omhoog

Terug naar Lombardije Een jaar geleden veranderde kerk van Don Carminati in massamortu­a­ri­um: “Irreëel dat ik in zo’n nachtmer­rie beland was”

23 februari “Het overkomt me soms dat ik terugdenk en me afvraag: is dit echt gebeurd? Het leek me irreëel en onmogelijk dat ik in zo’n nachtmerrie beland was.” De emotionele reactie van Don Carminati spreekt boekdelen. De priester zag zijn kerk in het begin van de coronapandemie veranderen in een massamortuarium. Robin Ramaekers ging hem nu voor de reportagereeks ‘Terug naar Lombardije’ opnieuw opzoeken.