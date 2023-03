Verkoold lichaam gevonden in Frans bos, politie opent moordonderzoek

Het slachtoffer zou een man zijn, maar zijn volledige identiteit is nog niet vrijgegeven. Volgens procureur Etienne Manteaux heeft de autopsie bevestigd dat de man om het leven is gebracht. “Maar in dit stadium kan ik niet meer details geven”, klinkt het.

Een vrouw die met haar hond aan het wandelen was, zag het lichaam – dat op dat moment nog in brand stond – donderdagochtend omstreeks 08:00 uur liggen aan de kant van een pad in het bos. De brandweer kwam ter plaatse om het lijk te blussen en zocht het gebied nog af naar verdere aanwijzingen, maar zonder succes.

Enkele weken geleden vond al een moord plaats in de naburige gemeente Besançon. Op zaterdag 25 februari werd een 51-jarige man, Abdelkader Mesref, in zijn auto doodgeschoten. Mesref was een bekende bij de politie. De dader, een man van in de 30, ging op de vlucht en is nog altijd niet opgespoord. Midden februari werden ook de lichaamsdelen van een 46-jarige vrouw teruggevonden in een park in Parijs. De echtgenoot van de vrouw zou haar vermoord hebben.