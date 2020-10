VERKIEZINGSBLOG. FBI: Rusland en Iran proberen kiezers te beïnvloeden - Obama roept Amerikanen op vervroegd te gaan stemmen

Ex-president Barack Obama vernieti­gend voor opvolger Trump in eerste grote campagne­speech: “Komende dagen zullen onze toekomst voor tientallen jaren bepalen”

6:41 De Amerikaanse oud-president Barack Obama heeft zijn landgenoten in een toespraak voor een Democratische verkiezingsrally in de strijdstaat Pennsylvania opgeroepen om zoveel mogelijk vroegtijdig te gaan stemmen. Hij prees zijn voormalige vicepresident Joe Biden aan als iemand die opkomt voor de werkende Amerikanen en haalde hard uit naar zittend president Donald Trump, die volgens Obama niet bereid is om zich in te spannen voor het presidentiële ambt.