Verkiezingen in Schotland gezien als officieus referendum over onafhankelijkheid

De inwoners van Schotland kiezen vandaag een nieuw parlement. De stembusgang wordt ook wel gezien als een peiling onder de bevolking over het wel of niet organiseren van een onafhankelijkheidsreferendum. De Schotse Nationalistische Partij (SNP) van premier Nicola Sturgeon hoopt op een absolute meerderheid van de zetels, zodat in Londen een nieuw referendum over de onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk geëist kan worden. Wat daarvan de uitkomst zou zijn, is momenteel hoogst onzeker.

De Britse regering moet toestemming geven voor zo’n volksraadpleging, wat de Britse premier Boris Johnson naar verwachting niet zal doen. “Het belangrijkste was het referendum van 2014", zei Johnson al. “Referenda zijn, in mijn ervaring en die van het land, niet bepaald prettige zaken. Je zou er maar eentje per generatie mogen hebben.” Maar de uitslag van de verkiezingen in Schotland vandaag kan mogelijk toch nog leiden tot de Schotse eis van een nieuw onafhankelijkheidsreferendum. Dan zou de SNP zo sterk mogelijk voor de dag moeten komen.

Volgens de laatste peilingen stevent de SNP inderdaad af op een verkiezingswinst, maar is het nog niet duidelijk of de partij een absolute meerderheid van de zetels zal krijgen. De nationalisten kunnen mogelijk samenwerken met de Schotse Groenen. Die partij is eveneens voor onafhankelijkheid en heeft volgens de peilingen tien zetels, wat genoeg is voor een meerderheid. Volgens kenners staat de SNP er in Londen echter sterker voor als de partij in het parlement zelf een absolute meerderheid vormt.

De laatste keer dat de SNP een meerderheid van de 129 zetels in het parlement bemachtigde, was in 2011. De partij slaagde er vervolgens in de toenmalige Britse premier David Cameron onder druk te zetten zodat er een onafhankelijkheidsreferendum kon worden gehouden. Zo’n 55 procent van de Schotse bevolking gaf in 2014 aan bij het Verenigd Koninkrijk te willen blijven. David Cameron verklaarde dat de kwestie daarmee voor de duur van een generatie geregeld was. Ook volgens Johnson is de kwestie daarmee dus afgedaan.

Bij de vorige verkiezingen werden de stemmen na het sluiten van de stembureaus geteld, maar vanwege de coronapandemie gebeurt dat nu pas een dag later. De resultaten worden op vrijdag en zaterdag bekendgemaakt.

Schotland en Engeland vormen sinds 1707 één koninkrijk met één parlement in Westminster. Een eeuw later wilden alweer meer en meer Schotten zich losrukken uit het Verenigd Koninkrijk. In 1997 vroegen de Schotten via een referendum meer autonomie. Twee jaar later kwam er opnieuw een Schots parlement, met een eigen regering en een eigen ‘first minister’. Sinds 2014 is dat Nicola Sturgeon van de SNP, de partij die dan al zeven jaar aan de macht was in Schotland en dat vandaag dus nog altijd is.

Sturgeon volgde Alex Salmond op, die opstapte na het onafhankelijkheidsreferendum dat in september 2014 werd gehouden. Een minderheid van 45 procent van de Schotten die hun stem uitbrachten bleek toen voor de onafhankelijkheid van Schotland te zijn. Maar daarna kwam eerst de brexit, in 2016, en vorig jaar brak plots de coronapandemie uit.

In 2016 stemde het Verenigd Koninkrijk nipt - met een meerderheid van amper 52 procent - voor het verlaten van de Europese Unie, terwijl de kaarten in Schotland helemaal anders waren geschud. Daar koos maar 38 procent voor een brexit. Uit de peilingen na het brexitreferendum bleek telkens weer een meerderheid vóór een afscheuring van het Verenigd Koninkrijk te zijn.

Engeland en Schotland hadden daarna ook een verschillende aanpak van de coronapandemie. Waar Boris Johnson die aanvankelijk stoer weglachte, legde Nicola Sturgeon de Schotten strengere lockdownregels op. Maar dan won Johnson weer terrein met het Britse vaccinatiesucces dat hij heel graag aan zichzelf toeschreef. Vandaag is meer dan de helft van de Schotten al gevaccineerd, cijfers waar Europa nog vér van verwijderd is.